Капремонт проведут в 124 домах Воскресенска в 2026 году

В плане работ в округе — обновление внутридомовых инженерных систем, монтаж узлов учета, ремонт кровли, фасадов и замена лифтов. Выполнять работы будут подрядные организации, привлеченные Фондом капитального ремонта Московской области.

Работы охватят Белоозерский, Фосфоритный, Ашитково, поселок станции Берендино, а также дома на улицах Андреса, Комсомольской, Первомайской, Ленинской, Центральной и других территориях округа.

В плане на 2026 год значатся 294 мероприятия по ремонту внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления. Также запланирован монтаж 83 общедомовых узлов учета потребления ресурсов, ремонт кровли в девяти домах, ремонт фасадов и замена балконных плит в четырех зданиях.

В двух высотных домах на улицах Юбилейной и Победы заменят лифтовое оборудование, а в одном из домов на улице Победы проведут гидроизоляцию подвала. Самым масштабным станет обновление дома № 40 на улице Андреса — здесь запланированы сразу девять видов работ: от ремонта кровли и фасада до замены всех инженерных систем и установки узлов учета.