Капремонт проспекта Ильича в Шатуре завершат в июле 2026 года

Фото: Администрация г. о. Шатура / Минтранс Подмосковья

Первый этап капитального ремонта проспекта Ильича в Шатуре подошел к концу. Полное обновление дороги протяженностью порядка 2,8 километра должны завершить в июле 2026 года.

К текущему моменту дорожники расширили путь до четырех полос, обустроили парковочные карманы, ливневую канализацию, линию наружного освещения и тротуар для комфортного передвижения пешеходов.

«Всего в работах задействованы порядка 50 рабочих и 27 единиц спецтехники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Когда погодные условия наладятся, стартует второй этап. В рамках него уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку, проведут благоустройство и завершат стройку локальных очистных сооружений.