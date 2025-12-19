Капремонт проспекта Ильича в Шатуре завершат в июле 2026 года
Первый этап капитального ремонта проспекта Ильича в Шатуре подошел к концу. Полное обновление дороги протяженностью порядка 2,8 километра должны завершить в июле 2026 года.
К текущему моменту дорожники расширили путь до четырех полос, обустроили парковочные карманы, ливневую канализацию, линию наружного освещения и тротуар для комфортного передвижения пешеходов.
«Всего в работах задействованы порядка 50 рабочих и 27 единиц спецтехники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Когда погодные условия наладятся, стартует второй этап. В рамках него уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку, проведут благоустройство и завершат стройку локальных очистных сооружений.