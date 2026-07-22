Капремонт поликлиники № 1 завершат в Воскресенске в 2027 году

В Воскресенске продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. В здании ведутся активные строительно-монтажные работы, которые включают усиление конструкций, прокладку инженерных сетей и гидроизоляцию фундамента.

Ежедневно на площадке задействовано от 35 до 50 специалистов и от трех до пяти единиц техники.

«Завершены демонтажные работы, выполнена стяжка полов. В настоящий момент осуществляется усиление плит перекрытия первого этажа и дверных проемов подвальных помещений. Продолжается прокладка инженерных сетей и гидроизоляция фундамента. Одновременно ведутся подготовительные мероприятия к монтажу входных групп», — рассказал руководитель проекта генерального подрядчика компании «Евростройподряд» Евгений Беляков.

Плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2027 года.