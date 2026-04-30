Капремонт поликлиники и школ включили в Народную программу Воскресенска

В новую народную программу «Единой России» собрано уже около 12 тысяч предложений жителей Подмосковья. Документ определит задачи развития региона на ближайшие 5 лет.

Программа формируется на основе наказов жителей, предложений экспертов и в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом РФ Владимиром Путиным. Направить инициативы можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии и по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.

В 2026 году в городском округе Воскресенск запланированы капитальный ремонт поликлиники № 1, ремонт дошкольных отделений в «Лицее № 23», «СОШ „Наши традиции“ и „СОШ № 17“, обновление учреждений культуры, модернизация Воскресенского колледжа на улице Ленинской, а также благоустройство скверов. Все объекты включены с учетом обращений жителей округа. На данный момент в Воскресенске собрано почти 250 наказов граждан.

Кандидат предварительного голосования Никита Чаплин отметил: «Народная программа — это прямой механизм работы с запросами людей. По Воскресенску в приоритете модернизация медицины, ремонт образовательных учреждений и развитие городской инфраструктуры. Все запланированные на 2026 год объекты — результат конкретных обращений жителей округа».

Жительница Воскресенска Екатерина Фадеева подчеркнула: «Для меня важно, что в программу включены именно те объекты, которые действительно нужны городу — поликлиника, школы, колледж. Это конкретные решения, которые напрямую влияют на качество жизни. Для меня, как для мамы троих детей, это действительно важно».

Сбор предложений продолжается. Воскресенское отделение «Единой России» приглашает жителей округа направлять инициативы и участвовать в формировании программы развития.