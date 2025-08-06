Капремонт подъезда в доме на Московской улице в Химках вышел на финишную прямую

Специалисты продолжают ремонт подъездов в Химках. Так, в доме № 2 по Московской улице в микрорайоне Подрезково реконструкция вышла на финишную стадию.

Все пять подъездов в доме специалисты ремонтируют одновременно. Они уже заменили окна, светильники на первых этажах и обновили гидроизоляцию крыши. Совсем скоро работники покрасят стены и потолки. Поверхности уже подготовили. Последним этапом они обновят входные группы.

«Работы выполнили более чем на 70%. Идем в графике, планируем завершить ремонт в конце августа», — рассказал представитель ремонтной бригады Кахир Гафаров.

Отметим, что ранее работы выполнили в домах № 12 и № 16 на Спартаковской улице, в доме № 4 на улице Мичурина, а также в доме № 2 на улице Санаторий имени Артема Сергеева.

Сейчас специалисты продолжают ремонт в домах № 5 и № 6 на Парковой улице, в домах № 6 и № 12/9 на Молодежной улице, в доме № 2/1 на проспекте Мельникова, в доме № 1 на улице Санаторий имени Артема Сергеева, в доме № 66 на Юбилейном проспекте, в доме № 2 на Московской улице и в доме № 2 на улице Мира в микрорайоне Подрезково.

Отметим, что реконструкцию подъездов проводят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» во всех микрорайонах округа.