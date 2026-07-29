Капремонт Первомайской улицы в Лосино-Петровском вышел на финальную стадию

В Лосино-Петровском подходит к концу капитальный ремонт участка Первомайской улицы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Минтрансе Московской области, обновлен 250-метровый отрезок от улицы Нагорной до Степана Разина.

Основной задачей была прокладка ливневой канализации, которая уже смонтирована. Помимо этого, дорожники уложили свежее покрытие и оборудовали тротуар.

«На участке уложено новое асфальтобетонное покрытие и обустроен тротуар. Впереди дорожникам предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку и благоустроить территорию», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Улица Первомайская — одна из главных магистралей города. Она обеспечивает подъезд к жилым домам, Никольскому парку, собору Николая Чудотворца, отделу полиции, больницам и школам, а также другим значимым объектам. Ремонт стартовал в марте 2026 года.