Капремонт отделения клинической больницы стартовал в Химках
Работы по обновлению хирургического отделения будут идти два года. Ремонт охватит все семь этажей здания площадью более 13 тысяч квадратных метров.
Процесс переезда в специально подготовленные помещения педиатрического корпуса прошел оперативно, чтобы не прерывать оказание медицинской помощи.
Депутат Московской областной Думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов подчеркнул, что коллеги из амбулаторно-поликлинической службы помогли организовать процесс и сработали, как настоящая команда.
Бывшие административные помещения за месяц были преобразованы в современные палаты, перевязочные и операционные. Медицинский персонал быстро адаптировался к новому месту.
По словам старшей медицинской сестры Елены Рязановой, все разместились с комфортом, пациенты довольны. Несмотря на то, что площадь стала меньше, 62 койки размещены удобно.
В обновленном корпусе появятся палаты с душевыми и операционные с новейшим оборудованием.
Как подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, ремонт проводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и станет важным шагом к повышению качества медицинского обслуживания в городе.