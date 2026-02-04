Капремонт отделения клинической больницы стартовал в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Работы по обновлению хирургического отделения будут идти два года. Ремонт охватит все семь этажей здания площадью более 13 тысяч квадратных метров.

Процесс переезда в специально подготовленные помещения педиатрического корпуса прошел оперативно, чтобы не прерывать оказание медицинской помощи.

Депутат Московской областной Думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов подчеркнул, что коллеги из амбулаторно-поликлинической службы помогли организовать процесс и сработали, как настоящая команда.

Бывшие административные помещения за месяц были преобразованы в современные палаты, перевязочные и операционные. Медицинский персонал быстро адаптировался к новому месту.

По словам старшей медицинской сестры Елены Рязановой, все разместились с комфортом, пациенты довольны. Несмотря на то, что площадь стала меньше, 62 койки размещены удобно.

В обновленном корпусе появятся палаты с душевыми и операционные с новейшим оборудованием.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, ремонт проводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и станет важным шагом к повышению качества медицинского обслуживания в городе.