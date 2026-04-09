Капремонт основной тепломагистрали начали в Дзержинском

Работы пройдут на главном участке от городской электростанции № 22 до тепловой камеры у дома № 7 на улице Шама. Его протяженность — 610 метров, диаметр труб — 720 миллиметров.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Владимир Караваев сообщил, что в летний период ремонт также проведут еще на трех участках, которые отходят от основной трассы. Вопросы, связанные с ремонтом, обсудили на встрече с жителями. В ней участвовали представители администрации округа, ресурсоснабжающей организации и территориального управления «Дзержинский».

Главное, что волновало горожан, — возможные отключения коммунальных ресурсов. Специалисты заверили, что сделают все возможное, чтобы свести их к минимуму. Летом горячую воду будут подавать без перебоев, за исключением планового ежегодного отключения на 14 дней. Оно необходимо для полной подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

На встрече также обсудили проезд машин во время ремонта, особенно для жителей домов на улицах Шама и Угрешской. Коммунальные службы пообещали, что во дворах оставят минимум два въезда, и один из них всегда будет открыт для транспорта.

В этом году в Дзержинском запланировано полное обновление шести центральных тепловых пунктов. Кроме того, отремонтируют шесть участков теплосетей на улицах Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.