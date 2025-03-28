Капремонт образовательного комплекса в Одинцове завершат к 1 сентября

Капитальный ремонт общеобразовательной школы и дошкольного отделения Голицынской школы № 1 в Одинцовском округе закончен на треть. Строители работают на обоих объектах, ведут отделочные, кровельные и фасадные работы.

В школе специалисты завершают демонтажные работы, внутреннюю отделку помещения и ремонт фасада и кровли. В детском саду полностью закончен демонтаж, там рабочие занимаются внутренней отделкой и проводят фасадные и кровельные работы. Кроме того, на объекте ведется монтаж инженерных коммуникаций.

В рамках капремонта в зданиях школы и детского сада заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные и кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону.

Обновленные учреждения образования откроют к 1 сентября 2025 года.