Капремонт начнется в Луневской школе в Химках в 2025 году

Обновления начнут проводить в Луневской школе в Химках в рамках государственной программы. Для детей создадут безопасные и комфортные условия обучения.

Проведение ремонта стало возможным благодаря госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Школа в поселке — единственная, построена в 1972 году. Сегодня в ней обучается более 800 детей. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для их учебы и развития», — добавила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Ранее в Луневе прошла выездная комиссия. В ней поучаствовали представители Совета депутатов Химок, администрации округа и активные жители.

Они обсудили временный перевод учеников в ближайшие образовательные учреждения на время ремонта, а также транспортные маршруты, которые позволят школьникам добираться до учебы и обратно.

Кроме того, накануне в поселке провели выездную администрацию. На вопросы 63 жителей ответили представители профильных служб и управлений.