Капремонт начнется в Луневской школе в Химках в 2025 году
Обновления начнут проводить в Луневской школе в Химках в рамках государственной программы. Для детей создадут безопасные и комфортные условия обучения.
Проведение ремонта стало возможным благодаря госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Школа в поселке — единственная, построена в 1972 году. Сегодня в ней обучается более 800 детей. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для их учебы и развития», — добавила глава городского округа Химки Елена Землякова.
Ранее в Луневе прошла выездная комиссия. В ней поучаствовали представители Совета депутатов Химок, администрации округа и активные жители.
Они обсудили временный перевод учеников в ближайшие образовательные учреждения на время ремонта, а также транспортные маршруты, которые позволят школьникам добираться до учебы и обратно.
Кроме того, накануне в поселке провели выездную администрацию. На вопросы 63 жителей ответили представители профильных служб и управлений.