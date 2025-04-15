Капремонт мостового перехода начался в деревне Поречье Рузского округа

В деревне Поречье Рузского округа закрыли движение по главному мосту через реку Москву — здесь начался капитальный ремонт. Дорогу перекрыли с помощью водоналивных блоков. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Сначала специалисты снимут старые ограждения и вскроют деформационные швы. Потом заменят пролетные конструкции, отремонтируют опоры, установят новые швы и гидроизоляцию, уложат асфальт и сделают удобные подходы и тротуары. Пока мост закрыт, легковой транспорт может объезжать через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — через Обход Тучково и деревни Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино.

Для пешеходов сделали временный мост и подходы к нему, а также организовали новые разворотные и автобусные площадки. В ведомстве уточнили, что скорректированное расписание маршрутов № 21 и № 455к можно посмотреть на остановках и сайте «Мострансавто». Открыть движение по мосту планируют к концу июля, а полностью закончить ремонт — в сентябре 2025 года.