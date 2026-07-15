Капремонт мостов через реку Сторожку завершат в Звенигороде в ноябре

Ремонтные работы на двух автомобильных мостах продолжается в микрорайоне Дютьково. Строительная готовность объектов составляет 39% и 36%.

Специалисты признали сооружения аварийными по итогам технического обследования. Строители приступили к работам еще в конце февраля и выполняют их поэтапно, чтобы сохранить транспортное сообщение с микрорайоном.

Движение автомобилей организовано по реверсивной схеме, поскольку дорога остается единственным подъездом к микрорайону. Такой формат позволяет проводить реконструкцию без полного перекрытия трассы. Подрядная организация сначала обновляет одну половину каждого моста, после чего перейдет ко второй части сооружений.

Строители уже завершили демонтаж части старых конструкций, выполнили устройство свайного основания, возвели новые пролетные строения и смонтировали систему очистки сточных вод. В начале августа начнут укладку асфальтобетонного покрытия и обустройство подходов к мостам.

Длина каждого сооружения составляет около 37 метров. Расположение объектов в водоохранной зоне потребовало применения современных природоохранных решений. Проект предусматривает устройство колодцев-накопителей, дренажных канав и отстойников, благодаря которым поверхностные стоки будут проходить обязательную очистку перед сбросом.