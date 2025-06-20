Капремонт моста через реку Рожайку в Домодедове завершат до конца 2025 года

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева озвучила, как проходят ремонтные работы на Племхозском проезде. Там почти месяц идет обновление моста через реку Рожайку и перекрестка.

Работы стартовали 25 мая. Специалисты уже заменили железобетонные ригели на центральном пролете моста.

Для проведения ремонта кратковременно перекрывают проезд. В основном это делают ночью, когда трафик на дороге снижен.

Сейчас рабочие готовятся к демонтажу ригелей остальных пролетов моста. Все работы должны завершить до конца этого года.

Что касается реконструкции перекрестка с организацией кругового движения, то ее выполняют частями. Сотрудники обустраивают ливневку и укладывают дорожный «пирог» будущего кольцевого пересечения. После они закатают дорогу в чистовой асфальт. Эти работы должны завершить до конца лета.