Капремонт Москворецкой гимназии завершат в Воскресенске к 1 сентября

Здание 1972 года постройки на улице Ломоносова реконструируют в рамках государственной программы. Несмотря на срыв графика недобросовестным субподрядчиком, строители делают все возможное, чтобы успеть завершить работы к 1 сентября.

Сейчас на объекте трудятся 172 рабочих днем и 30 ночью, а также семь единиц техники. По словам представителя подрядной организации «Союз Автодор» Дениса Тяпугина, на сегодняшний день все черновые работы в здании площадью более 4, 5 тысячи квадратных метров выполнены на 100%.

Специалисты установили новые окна, заменили инженерные системы (электричество, водоснабжение, канализация, отопление). Сейчас строители приступили к облицовке стен гипсокартоном, укладке плитки и линолеума, монтажу потолков. Параллельно ведется утепление фасада, который закроют фиброцементными плитами.

В обновленных помещениях гимназии установят новую мебель, а спортивный зал и столовая получат современное оборудование. Во дворе сделают спортивную площадку, а прилегающую территорию благоустроят.

«Стараемся из всех сил, чтобы 1 сентября дети вошли в обновленную школу», — подчеркнул Денис Тяпугин.