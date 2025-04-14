Капремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске завершат к 1 сентября 2025 года

В Воскресенске продолжается реконструкция Москворецкой гимназии, которая находится на улице Ломоносова. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

Здание учебного заведения, занимающее три этажа общей площадью свыше 4500 квадратных метров, возвели еще в 1972 году. Сейчас рабочие выполняют отделочные работы, утепляют фасад, обновляют системы отопления и энергосбережения.

Помимо этого, в гимназии поменяют окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и приведут в порядок близлежащую территорию. В кабинетах, спортзале и пищеблоке обновят мебель и оборудование.

Отметим, что реконструкцию учебного заведения в Воскресенске выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».