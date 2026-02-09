Капремонт многоквартирного дома завершился в округе Воскресенск

В деревне Берендино городского округа Воскресенск заканчивается капитальный ремонт четырехэтажного кирпичного дома 1968 года постройки. В здании полностью заменили системы водоснабжения, отопления и водоотведения.

В подвале дома установили современный узел учета тепловой энергии с новыми термометрами и манометрами для контроля температуры и давления. Помимо замены труб и радиаторов в местах общего пользования, в квартирах обновили внутренние коммуникации и установили новые полотенцесушители.

Сейчас подрядчик завершает отделку шахт системы водоотведения, закрывая их влагостойким гипсокартоном и устанавливая ревизионные люки. Особое внимание уделено восстановлению помещений после масштабных работ.

На первом этаже, где для замены коммуникаций вскрывали полы, уложили оргалит и новый линолеум, а также заменили плинтусы. Капремонт позволил значительно обновить инженерные сети дома и улучшить условия проживания для его жителей.