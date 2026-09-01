Капремонт многоквартирного дома начали в Старой Купавне

В доме № 20 на улице Октябрьской в Старой Купавне Богородского округа начали капитальный ремонт. Специалисты обновляют кровлю и фасад здания.

Выполнена замена плит покрытия, активно ведутся работы по ремонту плоской крыши. Предстоит полностью обновить кровельное покрытие, утеплить перекрытие, отремонтировать водостоки и вентиляционную систему, установить ограждения и привести в порядок выходы на кровлю.

Проект отличается серьезными объемами: специалистам нужно заменить более 840 квадратных метров кровли и выполнить фасадные работы на площади свыше 2,5 тысячи квадратных метров. Кровельные работы выполнены на 62%, по фасаду готовность достигла 80%.

Комплексный подход позволяет не просто устранить видимые дефекты, а существенно продлить ресурс здания, сделать его более теплым, надежным и эстетичным.