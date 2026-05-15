Капремонт Менделеевской школы завершат в Солнечногорске к осени

Капитальный ремонт Менделеевской школы в Солнечногорске находится в активной стадии — объект выполнен более, чем наполовину. Работы проводятся в рамках президентской программы и народной программы партии «Единая Россия».

Глава округа Константин Михальков вместе с заместителями, депутатом Совета депутатов Любовью Игнатовой и родительским комитетом проинспектировал ход ремонта 13 мая. На объекте трудятся электрики, сантехники, специалисты по фасадам и кровле. Они монтируют инженерные системы, укладывают плитку и устанавливают радиаторы. Основные кровельные работы находятся на завершающей стадии. Скоро подрядчик начнет благоустройство территории и обновление спортивной зоны.

«Рад видеть, что диалог на объекте уже выстроен: родители активно общаются и с администрацией школы, и со строителями. Такой подход помогает избежать многих проблем в дальнейшем. По доброй традиции в августе будем вместе с педагогами и родителями помогать собирать парты и готовить школу к открытию. Это всегда особенный момент, когда в обновленное здание постепенно возвращается настоящая школьная жизнь», — отметил Константин Михальков.

После ремонта школа примет около 650 учеников, объединив начальную, среднюю и старшую школы, что создаст комфортные условия для учебного процесса. Завершить все работы планируется к осени 2026 года.