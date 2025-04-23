Капремонт мемориального комплекса у Вечного огня в Озерах завершат до мая

В Озерах завершается обновление Вечного огня. Рабочие уже демонтировали конструкции и приступили к облицовке.

Подрядчик снял покрытие с основания стелы, оштукатурил его и провел гидроизоляцию. Далее ему предстоит заменить звезду Вечного огня на новую гранитную. Ее доставили из Санкт-Петербурга. Все работы должны завершить к концу апреля.

«В год 80-летия Великой Победы в городском округе Коломна капитально отремонтируем 34 памятных знака и мемориала, посвященных героям Великой Отечественной войны», — добавил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Напомним, что мемориал открыли в 1968 году. Мемориал является одним из центральных памятных мест в городе.

Вечный огонь зажгли здесь факелом от столичной могилы Неизвестного солдата. Бронзовая фигура солдата олицетворяет подвиг жителя Озер Василия Канунникова. Он погиб в апреле 1945 года при штурме рейхстага в Берлине.