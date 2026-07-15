Капремонт Луневской школы в Химках завершили на 75%

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Капитальный ремонт Луневской школы выходит на завершающий этап. Начать новый учебный год в обновленном здании смогут около 800 учеников.

Ход работ оценили глава округа Инна Федотова и депутат Государственной думы Денис Кравченко.

«Главная задача сейчас — уложиться в жесткий график. Капитальный ремонт должен быть полностью завершен к 1 сентября, чтобы школьники вернулись за парты в абсолютно обновленное, современное здание. Мы держим на личном контроле соблюдение сроков и качество работ», — отметил Денис Кравченко.

На объекте ежедневно работают более 130 специалистов. Сейчас ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных систем, благоустройство территории, а также завершаются установка дверей и фасадные работы.

«Наша цель — дать детям пространство, где будет удобно учиться и развиваться. Важно, чтобы обновленная школа отвечала современным стандартам и учитывала потребности учеников, педагогов и родителей», — отметила Инна Федотова.

В обновленной школе появится новая мебель, классы оснастят современным оборудованием, а интерьер дополнят картинами, посвященными истории округа.

Капремонт также продолжается в воспитательно-образовательном комплексе в Новогорске, дошкольном отделении лицея № 7 и гимназии № 23.