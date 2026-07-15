Капремонт Луневской школы в Химках завершили на 75%
Капитальный ремонт Луневской школы выходит на завершающий этап. Начать новый учебный год в обновленном здании смогут около 800 учеников.
Ход работ оценили глава округа Инна Федотова и депутат Государственной думы Денис Кравченко.
«Главная задача сейчас — уложиться в жесткий график. Капитальный ремонт должен быть полностью завершен к 1 сентября, чтобы школьники вернулись за парты в абсолютно обновленное, современное здание. Мы держим на личном контроле соблюдение сроков и качество работ», — отметил Денис Кравченко.
На объекте ежедневно работают более 130 специалистов. Сейчас ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных систем, благоустройство территории, а также завершаются установка дверей и фасадные работы.
«Наша цель — дать детям пространство, где будет удобно учиться и развиваться. Важно, чтобы обновленная школа отвечала современным стандартам и учитывала потребности учеников, педагогов и родителей», — отметила Инна Федотова.
В обновленной школе появится новая мебель, классы оснастят современным оборудованием, а интерьер дополнят картинами, посвященными истории округа.
Капремонт также продолжается в воспитательно-образовательном комплексе в Новогорске, дошкольном отделении лицея № 7 и гимназии № 23.