Капремонт лицея № 3 в Домодедове завершат к концу августа

Работы ведутся по графику, на сегодняшний день объект готов на 82%. Подрядчик планирует закончить строительную часть уже в начале августа.

На стройплощадке трудятся 85 специалистов. Уже выполнено устройство кровли, проведена разводка всех инженерных коммуникаций — вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, установлены новые окна и алюминиевые витражи.

Активно продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы: монтаж стеновых панелей и подвесных потолков, укладка плитки, установка электрофурнитуры и светильников. Параллельно проводится благоустройство территории.

После завершения строительных работ в лицей завезут современное учебное оборудование и новую мебель.

«Лицей № 3 — один из крупнейших образовательных объектов в округе. Мы делаем все, чтобы уже 1 сентября он распахнул двери для учеников обновленным, современным и комфортным», — подчеркнула глава городского округа Евгения Хрусталева.