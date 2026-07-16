Капремонт лицея № 23 в Белоозерске завершат в Воскресенске до 1 сентября

Обновление образовательного учреждения в городе Белоозерский вышло на финишную прямую. Работы завершены уже на 79 процентов.

В настоящее время специалисты заканчивают устройство бетонных полов в подвальном помещении и выполняют финишные отделочные работы, включающие окраску стен и монтаж потолочных конструкций. Продолжается укладка линолеума на втором и третьем этажах, завершается облицовка плиткой помещений пищеблока

Начальник участка генеральной подрядной организации «СК Молния» Алексей Ушков сообщил, что монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления выполнен в полном объеме. Закончены также работы по установке оконных блоков, подоконников и устройству кровли.

Параллельно на объекте ведутся подготовительные мероприятия к благоустройству прилегающей территории. Завершить капитальный ремонт планируют до 1 сентября.