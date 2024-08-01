Лицей № 1 в Солнечногорске откроют после капремонта к осени

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока продолжается в Солнечногорске. Строительная готовность объекта достигла порядка 75%. Обновленный лицей откроет свои двери для 900 учеников 1 сентября.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин проверил ход работ на объекте.

«Рабочие закончили монтаж подоконников и светильников, вся плитка на объекте тоже уже лежит. Перешли к чистовой отделке и покраске, приступают к благоустройству», — отметил Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В работах на объекте задействованы 40 человек, а также автосамосвал и погрузчик. В лицее меняют кровлю, инженерные коммуникации, окна, ремонтируют и утепляют фасад, расширяют пищеблок. Учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием.

Цветовые и дизайнерские решения согласовывали родители. Они определили, как будет выглядеть обновленный лицей снаружи и внутри. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

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