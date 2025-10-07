Капремонт лицея-интерната в деревне Радумля завершат в сентябре 2026 года

В деревне Радумля города Солнечногорска проведут капремонт лицея-интерната. Открытие школы после завершения работ запланировано на сентябрь 2026 года, сообщили в подмосковном Минстрое.

В учебном учреждении, построенном в 1962 году, обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Все внутренние помещения здания площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров также отремонтируют. Проект подразумевает в том числе установку новой мебели, оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Обновлением лицея-интерната займется ООО «РСПК». Работы пройдут в рамках госпрограммы по капремонту объектов социальной инфраструктуры по нацпроекту «Молодежь и дети».