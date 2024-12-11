Капремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершат в 2025 году

В рамках реализации Народной программы состоялась рабочая встреча, в которой принял участие член фракции партии «Единая Россия» и депутат Совета депутатов Балашихи Антон Орешков. На встрече были обсуждены текущие работы по капитальному ремонту культурно-досугового центра «Заря», который готов на 70%.

По информации Тараса Ефимова, почти завершены работы по кровле и инженерным системам, а специалисты уже приступили к чистовой отделке. На модернизацию выделили средства как из областного, так и из муниципального бюджетов — всего порядка 600 миллионов рублей. Ремонт начался в июне прошлого года. Сдать объект планировалось в декабре 2024 года, но после прохождения экспертизы стоимость работ увеличилась, что потребовало заключения дополнительного контракта на отделку помещений и оснащение оборудованием.

После завершения капитального ремонта в здании площадью более двух тысяч квадратных метров появится единый центр, где жители микрорайона смогут совмещать досуг с получением дополнительного образования.

КДЦ «Заря», ранее известный как Дом офицеров ВВС, открылся в одноименном военном городке в 1974 году. С тех пор капитальный ремонт в здании не проводился. Обновленный местный досуговый центр готовится к встрече своих воспитанников и посетителей уже в следующем году.

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