Капремонт крыши дома на Мирной улице завершили в Ногинске

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на улице Мирной в Ногинске завершилась в Богородском округе. Очередным успешно сданным объектом стал многоквартирный дом № 16, где обновили мансардную крышу.

Специалисты провели комплекс мероприятий, чтобы восстановить эксплуатационные характеристики кровли и повысить комфорт проживания жителей. Ремонт мансардной крыши для этого дома особенно важен: устранение дефектов позволяет надежно защитить здание от протечек, снизить теплопотери в холодное время года, а также продлить срок службы конструктивных элементов здания.

Качество ремонтных работ в Богородском округе находится на строгом контроле. Надзор ведут эксперты: они регулярно выезжают на объекты, проверяют соблюдение технологий, оценивают качество используемых материалов и следят за тем, чтобы все работы велись в полном соответствии с проектной документацией. Такой многоуровневый контроль — важная гарантия долговечности результата и безопасности для жителей.

Программа капремонта в Богородском округе направлена на системное обновление жилого фонда: благодаря своевременным работам дома сохраняют надежность и пригодность для комфортной жизни на долгие годы.