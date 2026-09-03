Капремонт крыш начали в 2 домах Богородского округа

Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Богородском округе. В двух зданиях специалисты приступили к замене кровель — работы помогут сделать дома более безопасными и комфортными для жителей.

На улице Московской в доме № 3 стартовало обновление скатной крыши площадью более 870 квадратных метров. Специалисты заменят изношенные конструктивные элементы и кровельное покрытие.

В рамках ремонта рабочие усилят конструкцию крыши: установят новую обрешетку и контробрешетку, смонтируют современную систему водостока и снегозадержатели. Также предусмотрены ремонт вентиляционных шахт, установка новых зонтов, утепление чердачного перекрытия и устройство нового кровельного ограждения.

Еще один объект — дом № 44 на улице Советской Конституции. Здесь специалисты выполняют капитальный ремонт плоской крыши кирпичного пятиэтажного дома, построенного в 1968 году. Площадь работ превышает 1000 квадратных метров.

Ранее на доме заменили плиты покрытия крыши. Сейчас подрядчик выполняет комплексный ремонт: устраивает новую стяжку с разуклонкой, утепляет кровлю минераловатными плитами и укладывает новое наплавляемое покрытие. Кроме того, рабочие отремонтируют вентиляционные шахты, заменят фановые трубы и приведут в порядок выходы на кровлю.

Работы по капитальному ремонту кровель позволят повысить надежность домов и обеспечить комфорт жителей в течение всего года.