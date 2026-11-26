Начальник Территориального управления Верея Антон Миняев выехал на место для оценки качества работ. Он осмотрел обновленную крышу, проверил соблюдение технологических стандартов и пообщался с местными жителями. Собственники квартир смогли напрямую высказать мнение о результатах ремонта. По словам жильцов, они остались полностью удовлетворены качеством выполненных работ. Особую благодарность они выразили за установку современных систем снегозадержания, которые обеспечат безопасность пешеходов и сохранность придомовой инфраструктуры в зимний период.

Помимо обсуждения кровельных работ, встреча носила формат открытого диалога. Жители дома № 2 обратились к руководителю терправления с дополнительными вопросами, касающимися текущего благоустройства прилегающей территории и содержания общедомового имущества. Все озвученные инициативы и замечания Антон Миняев взял на личный контроль. Ответственным специалистам профильных служб уже даны конкретные поручения для принятия необходимых мер в кратчайшие сроки.

Подобный формат взаимодействия местных властей с населением позволяет оперативно решать возникающие вопросы и держать на строгом контроле качество выполнения всех работ жилищно-коммунального комплекса. Системная работа по реализации региональной программы капитального ремонта продолжается в Территориальном управлении Верея.