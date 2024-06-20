Капремонт кровли дома проведут на Молодежной улице в Балашихе

Во время обхода территории микрорайона Балашиха-1 заместитель главы округа Максим Сидоркин отметил задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время. В их числе капитальный ремонт кровли, покос травы и покраска детских площадок.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил работу управляющей компании и МБУ «Благоустройство-Балашиха» в микрорайоне Балашиха-1. Они осмотрели улицы Победы, Карла Маркса, Молодежная.

«Есть замечания по покосу травы как к управляющим компаниям, так и к нашему МБУ. Все поручения даны, договорились по покосу. Через неделю мы еще раз встречаемся, смотрим, как окосили. Еще есть у нас несколько детских площадок, которые необходимо покрасить. Завершили мы обход посещением дома на улице Молодежной. Здесь приступает подрядчик к капитальному ремонту кровли. Уже выстроен строительный городок. Все материалы в наличии. С завтрашнего дня приступаем к активной фазе, к демонтажу старой кровли и к установке новой», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Подобные обходы заместители главы округа проводят регулярно.

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