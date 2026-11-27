Специалисты привели в порядок скатную кровлю многоквартирного дома по адресу: улица Текстилей, дом № 24 в рамках региональной программы капитального ремонта. Речь идет не только о замене внешнего покрытия: в рамках работ обновили и несущие конструкции — а значит, крыша теперь не просто выглядит лучше, но и служит надежнее.

Ремонт вели поэтапно, чтобы исключить любые недочеты и обеспечить долговечность результата.

Сначала специалисты провели техническое обследование здания и составили дефектную ведомость — это обязательный шаг, который позволяет точно определить объем и специфику необходимых работ.

Далее стартовал основной цикл: демонтировали изношенные элементы кровли; полностью заменили стропильную систему; обработали деревянные элементы огне‑ и биозащитными составами. Собрали корректный «кровельный пирог» — многослойную конструкцию, которая отвечает за теплоизоляцию и гидроизоляцию; смонтировали новое кровельное покрытие.

Помимо основного объема, выполнили важные дополнительные работы: привели в порядок примыкания и карнизные свесы, обновили вентиляционные выходы. Также установили современную водосточную систему — она эффективно отводит дождевую и талую воду, снижая риск намокания фасада и фундамента. Для безопасности в зимний период смонтировали снегозадержатели.

Такой комплексный подход — это не просто «починить крышу», а системно восстановить один из ключевых элементов дома, от которого напрямую зависят комфорт и безопасность жильцов.