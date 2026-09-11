Капремонт кровли дома на улице Менделеева начали в Воскресенске

Работы по капитальному ремонту кровли стартовали в многоквартирном доме № 24 на улице Менделеева в Воскресенске. Общая площадь крыши составляет более 1073 квадратных метров.

Начальник участка подрядной организации «ТЛЦ» Федор Магомедов сообщил, что замена стропильной системы выполнена на 75%, сейчас специалисты занимаются ее укреплением. В дальнейшем предусмотрено выполнение работ по утеплению чердачного помещения минеральной ватой толщиной слоя 150 миллиметров. На объекте трудятся четверо рабочих.

Кровлю дома покроют профилированным стальным листом — современным, долговечным и легким материалом. Также будет выполнены устройство водосточной системы и утепление чердачного помещения. В целях обеспечения безопасности по периметру кровли установят ограждения и перильные конструкции.