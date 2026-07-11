Капремонт кровли дома на Ленинском проспекте в Химках завершат в середине июля

В Химках завершается капитальный ремонт кровли дома № 11 на Ленинском проспекте — работы находятся на финальном этапе, завершить их планируют уже в середине июля. Обновление проходит в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, предусматривающей до ноября 2026 года обновление кровель, ремонт инженерных систем и реставрацию фасадов в разных микрорайонах округа.

На объекте специалисты полностью обновляют покрытие крыши, уделяя особое внимание качеству и надежности всех конструкций. Ремонт выполняется поэтапно, что позволяет минимизировать неудобства для жильцов и обеспечить соблюдение технологических требований на каждом этапе.

Поэтапное обновление жилого фонда позволяет своевременно устранять износ конструкций, повышать надежность домов и создавать более безопасные условия для проживания. Все работы ведутся в соответствии с графиком региональной программы и находятся на контроле администрации городского округа.