Красногорский колледж капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Красногорск на улице Речная, дом 7а, продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». По информации пресс-службы подмосковного Минстройкомплекса, на данный момент готовность объекта составляет более 55%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и финансируются из бюджета.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, в настоящее время подрядчики проводят общестроительные работы, ремонтируют кровлю и фасад здания. Внутри корпуса укладывают стяжку пола, занимаются сантехническими и отделочными работами, монтируют инженерные сети — вентиляцию, водоснабжение и отопление, а также проводят электромонтажные работы. На объекте трудятся 65 человек и задействовано 2 единицы техники.

В здании площадью 4 440,3 квадратных метра демонтированы все старые конструкции, инженерные сети и оборудование. Для колледжа будет закуплена новая мебель и оборудование.

Открыть обновленный учебный корпус планируют в сентябре 2026 года.