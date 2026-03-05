Капремонт котельной в микрорайоне Миронцево завершили в Солнечногорске

В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск завершили капитальный ремонт котельной, которая отапливает 15 многоквартирных домов и четыре социальных учреждения. Работы провели в рамках муниципального контракта.

Подрядчик выполнил капитальный ремонт всех трех котлов: полностью заменены трубная часть, газовое оборудование и автоматика управления. Сейчас при температуре до минус 10 градусов теплоснабжение обеспечивает один котел, при более низких температурах подключается второй, третий находится в резерве. Персонал котельной продемонстрировал работу обновленной автоматики — система функционирует стабильно и удобна для мониторинга параметров.

Заместитель главы округа Леонид Степанов проверил ход выполненных работ вместе с депутатом Совета депутатов Владимиром Недвижаевым.

«В прошлом году при наладке котельная оказалась очень чувствительна к изменениям тепловой системы, и нам пришлось вносить изменения в техническое задание. Первый и третий котлы отремонтировали до начала отопительного сезона, сегодня подрядная организация отчиталась о готовности к запуску второго котла», — отметил Леонид Степанов.

В ближайших планах — переход котельной на закрытую систему теплоснабжения. Необходимое оборудование уже доставлено на объект, работы по его подключению запланированы на межотопительный период весной и летом 2026 года, чтобы не прерывать подачу тепла потребителям. Кроме того, Миронцево включили в региональную программу модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы.