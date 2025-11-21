Капремонт корпуса Никитской школы начали в Раменском

Масштабное обновление проведут в образовательном учреждении в деревне Морозово. Зданию школы более 50 лет.

Специалисты уже начали демонтировать старые конструкции и готовить помещения к ремонту. Они убирают напольные покрытия, отделку стен и потолков, собирают и вывозят весь скопившийся мусор.

После рабочие полностью заменят окна и двери, установят новый вентилятор и фасад, возведут свежую кровлю. Обновят и электросистемы.

Исторические мозаичные панно приведут в порядок и вернут на место. Работы проведут и на прилегающей территории — здесь положат новый асфальт и проведут озеленение. Также обустроят современное спортивное ядро. Капремонт должны закончить до 1 сентября 2026 года.

«Конечно, требуется капитальный ремонт пристройки, и мы включили ее в программу капитального ремонта на этот и следующий год. Будет новое современное здание», — сказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.