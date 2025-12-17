Капремонт Конобеевской сельской амбулатории в Воскресенске завершат к 22 декабря

Масштабное обновление завершают в сельской амбулатории в селе Конобеево. Строительная готовность объекта уже достигда 90%.

Ремонт проводят в здании 1966 года постройки. Его площадь составляет 560,5 квадратных метра.

Сейчас на объекте работают 18 человек. Они завершают отделку фасада, а также монтаж электрических и слаботочных систем внутри здания.

Завершить работы планируют к 22 декабря. После этого специалисты приступят к оснащению медицинского учреждения оборудованием.

Торжественно открыть амбулаторию для пациентов должны в 2026 году. Пока идет капитальный ремонт, взрослых и детей принимают в Барановской сельской врачебной амбулатории в соседнем селе.

«Обновленное медучреждение позволит значительно повысить качество медицинского обслуживания для жителей Конобеева и близлежащих населенных пунктов», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.