Капремонт колледжа «Энергия» завершат в Балашихе до конца 2026 года

На объекте в Балашихе площадью более тысячи квадратных метров ведутся демонтажные, кровельные и фасадные работы. Рабочие утепляют стены и усиливают конструкции.

Будет полностью обновлена инфраструктура здания: заменены инженерные сети, перекрытия, установлено современное оборудование и выполнена перепланировка.

«Включение колледжей в программу капремонтов стало ответом на текущие запросы экономики. Подмосковье готовит специалистов для реального сектора, и они должны учиться в условиях, максимально приближенных к современным производствам. Мы комплексно модернизируем учебные заведения: обновляем лаборатории, мастерские, внедряем цифровые технологии, создаем комфортную и безопасную среду для студентов и преподавателей», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Обновленный корпус создаст современные условия для обучения более 8000 студентов колледжа, которые готовятся по 120 направлениям и проходят практику на ведущих предприятиях. Окончание работ запланировано до конца 2026 года.

«Капитальный ремонт учебного корпуса колледжа „Энергия“ — это инвестиция в будущее нашей молодежи и экономики Балашихи. Мы создаем современные, комфортные условия для обучения тысяч студентов, которые уже сегодня осваивают востребованные профессии и завтра будут работать на предприятиях города и региона. Важно, что такие проекты реализуются в рамках Народной программы „Единой России“ — по запросу жителей и с реальным результатом», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Всего в 2026 году на территории Московской области запланирован капитальный ремонт в 11 колледжах. На эти цели из бюджета выделено почти 5 миллиардов рублей.