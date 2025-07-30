Капремонт канализационных сетей на трех улицах начался в Можайске

Специалисты обновят коммунальную инфраструктуру на улицах Вокзальная, Школьная и Ватутина в Можайске. Это важно сделать, чтобы повысить качество услуг водоотведения для жителей 10 многоквартирных домов.

Работы уже стартовали. Всего проложат более 1000 метров труб разного диаметра.

Специалисты будут использовать метода горизонтального бурения. Это минимизирует неудобства для жителей во время проведения ремонта.

Кроме того, заменят 166 метров канализационных сетей открытым способом. Проект реализуют по заказу ресурсоснабжающей организации «Мособлтепло».

«Долгое время люди, живущие в домах советской постройки, ожидали подключения к центральной канализации. Проектирование сетей заняло несколько месяцев, далее — согласование работ. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и ограничениям движения на данных участках», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Все работы должны завершить в ноябре этого года.