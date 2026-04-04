Капремонт канализационной насосной станции начался в Дубне

В частном секторе на въезде в жилой комплекс «Дубна Ривер Клаб» уже проводятся земляные работы. Старое оборудование регулярно выходило из строя, из-за чего улицы затапливались нечистотами.

Тяжелая техника готовит траншею для укладки новых канализационных труб. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров отметил, что это сложный проект, который три года назад вызывал большое недовольство жителей, проблема копилась много лет. В прошлом году он обратился к губернатору с просьбой поддержать проект и включить его в план на 2026 год.