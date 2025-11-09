Капремонт канализации проведут в жилом комплексе в Дубне по просьбе жителей

Жители ЖК «Дубна Ривер Клаб» попросили привести в порядок канализацию в их районе. Уже несколько лет она периодически выходила из строя.

Для проведения работ уже определили подрядчика. Кроме того, представители городской администрации и этой организации провели встречу с жителями и рассказали, как будет проходить реконструкция.

Ранее специалисты обследовали сети и подготовили проект. Работы проведут на улицах Прибрежной и Солнечной.

Здесь заменят трубопровод, обустроят новые колодцы и установят новую канализационную насосную станцию на глубине пять метров. Контракт рассчитан на два года.

Ремонт продлится до четырех месяцев. Затем понадобится время, чтобы грунт на траншее осел. В финале — примерно в августе 2026 года — подрядчик отремонтирует дорогу.

«При поддержке нашего губернатора и Министерства жилищно-коммунального хозяйства сделали проект капитального ремонта канализации. В правительстве региона выделили средства. Сейчас подрядчик определен, контракт подписан и выделен аванс. Для подрядчика ремонт канализаций является основным, профильным, видом деятельности, поэтому не сомневаемся, что ремонт будет проведен на высоком уровне и в кратчайшие сроки», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.