Капремонт химического предприятия начался в Воскресенске

В филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» стартовала плановая ремонтная кампания. Работы затронут все основные производственные цеха, наибольший объем предстоит выполнить в цехе экстракционной фосфорной кислоты № 3.

В этом цехе запланировано обслуживание экстракторов, аппарата воздушного охлаждения и системы абсорбции. Также ремонт пройдет в сернокислотном цехе, цехе аммофоса № 1 и цехе аммофоса № 2. Работы будут длиться 30 дней.

Директор филиала Владимир Шведиков отметил, что предприятие провело все необходимые подготовительные мероприятия, которые позволят выполнить ремонт качественно и в срок. Основная задача — повысить эффективность производства и свести внеплановые простои к минимуму. Профилактические работы и модернизация ключевых объектов направлены на обеспечение бесперебойной и безопасной работы оборудования.