Капремонт гимназии в Красногорске: готовность превышает 50%
В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, учебный корпус № 3, расположенный по адресу улица Кирова, дом 23. На данный момент степень готовности объекта достигла 54%, и строители планируют завершить работы к 1 сентября.
На площадке активно трудятся 68 человек. Как сообщил начальник участка Григорий Чабан, специалисты завершают замену кровли, утепляют и штукатурят фасад по технологии «мокрый фасад». Почти все окна уже заменены, идут работы по установке дверей.
Внутри здания началась финишная отделка: стены облицовывают керамогранитом, красят, монтируют потолки. Параллельно ведутся работы по монтажу вентиляции, слаботочных сетей, прокладываются электрика и сантехника.
К началу учебного года гимназия должна встретить учеников полностью обновленной.