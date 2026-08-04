Капремонт гимназии в Красногорске близится к завершению

Капремонт гимназии №2 в Красногорске выполнен на 85%. Учебное заведение готовится к открытию 1 сентября.

На объекте работают 68 человек, три инженера и две единицы техники. Внутри здания уже покрашены стены, уложен керамогранит. В классы завозят мебель — скоро расставят парты и шкафы.

По словам начальника участка Григория Чабан, внутри остались только финальные штрихи. Продолжают благоустраивать территорию и завершают фасад.

В ходе ремонта здание перепланировали: актовый зал поменяли местами с пищеблоком и спортзалом. Столовую удалось расширить — раньше ее площади не хватало. Теперь дети будут обедать в просторном помещении.