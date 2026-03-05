Капремонт гимназии в Химках: готовность здания в микрорайоне Сходня — 25%

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, где обучаются школьники с первого по восьмой класс. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент объект готов на четверть.

Гимназия располагается в микрорайоне Сходня по адресу: улица Тюкова, дом 8. Общая площадь здания составляет 2 307,2 квадратных метра. Финансирование работ осуществляется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».

На текущий момент на объекте задействовано 56 рабочих и 2 единицы техники. Строители проводят комплекс общестроительных работ, включая устройство кладки стен, монтаж оконных блоков, штукатурные работы, прокладку инженерных сетей, устройство стяжки пола и фасадные работы.

После завершения капитального ремонта гимназию ждет комплексное обновление: от фасада до инженерных систем. Планируется полностью обновить внешний облик здания, провести ремонт и гидроизоляцию кровли, отделку помещений с учетом современных требований к образовательным пространствам. Также предусмотрено устройство удобных и безопасных входных групп, полная замена коммуникаций и обновление сантехнического оборудования. Школа будет оснащена новой мебелью для классов, коридоров и зон отдыха.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Открытие обновленной гимназии запланировано на 1 сентября 2026 года.