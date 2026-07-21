Капремонт гимназии № 23 завершат в Химках к 1 сентября

Обновленный корпус гимназии № 23 на улице Тюкова в микрорайоне Сходня примет учеников уже 1 сентября. Готовность объекта достигла 83 процентов.

Ход работ проверила глава округа Инна Федотова вместе с родительским комитетом и педагогами. Работы идут по графику.

«До 1 сентября остается совсем немного времени. Уверена, что новый учебный год ребята начнут в современной, комфортной и красивой школе, где будет приятно учиться, развиваться и добиваться новых успехов. Мы стремимся, чтобы у детей были все условия для продуктивной учебы и раскрытия способностей», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Площадь обновленного здания — более 2,3 тысячи квадратных метров. Сейчас строители завершают отделку помещений, приводят в порядок входную группу и благоустраивают прилегающую территорию.

«Светлые классы, современные пространства, комфортные условия — все это создается для наших детей. Им должно быть интересно приходить сюда каждый день, а педагогам — спокойно и удобно работать. Приятно видеть, что результат уже совсем близко. Уверена, обновленную школу по достоинству оценят и ученики, и родители», — подчеркнула директор гимназии № 23, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Ключевой этап уже завершен: специалисты ТСК «Мосэнерго» заменили участок трубопровода и подключили здание к системе теплоснабжения. Объект полностью обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями.