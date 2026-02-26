Капремонт фасада дома на Красной улице в Солнечногорске выполнили на 70%

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов 25 февраля проверил ход капитального ремонта дома № 125 на улице Красной. Работы ведутся по программе Фонда капремонта Московской области.

Подрядчики утепляют здание современными материалами: наружные стены обшивают минеральной ватой, цоколь — вспененным пенополистиролом, вентилируемый фасад монтируют с керамогранитом российского производства. Лицевой и торцевые фасады уже полностью готовы, строители приступили к отделке тыльной стороны дома.

Леонид Степанов отметил, что ранее жильцы жаловались на промерзание стен и разрушение материалов. В ходе работ выяснилось, что первоначальная кирпичная кладка была выполнена застройщиком некачественно. Чтобы надежно зафиксировать обрешетку и утеплитель, подрядчику приходится предварительно перекладывать участки кирпичных стен, особенно в зоне балконов. Общая готовность объекта составляет порядка 65–70 процентов.

Основные фасадные работы планируют завершить к середине апреля. Устройство отмостки начнется при установлении стабильно плюсовой температуры. Следующий контрольный выезд запланирован на начало апреля.