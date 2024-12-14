Капремонт двух участков в системе водоотведения проведут в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт двух участков коллекторов. Благодаря обновлениям повысят надежность коммуникаций для жителей домов.

Система водоотведения, на которой проводят работы, была построена в 60-70 годах прошлого века. На одной из выездных администраций жители пожаловались на подтопление подвалов.

Специалисты обследовали объект и отметили высокий износ коммуникаций. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на замену систем водоотведения в округе выделили свыше трех миллиардов рублей.

Глава округа Руслан Заголоваций совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым проверили ход ремонтных работ. Сейчас завершается строительство временной линии для переключения всех абонентов.

«Протягивает подрядная организация временную линию для того, чтобы полностью переключить стоки на временный бай-пас. Это будут не шланги, это будет ПНД труба фактически, которая проходит под землей. Обещают до Нового года полностью сварить бай-пасную линию, переключить всех абонентов на временную линию», — отметил заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Илья Денисов.