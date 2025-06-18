Капремонт дорог в микрорайоне Левобережный в Дубне завершат в октябре

В частном секторе Левобережья в Дубне начался капитальный ремонт дорог. К середине октября в порядок приведут улицы Безымянную и Октябрьскую, Школьный и Октябрьский переулки.

Улицу Безымянную благоустроят от улицы Жуковского до въезда в садовые товарищества «Заря-1» и «Заря-2». Начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Алексей Воднев рассказал о том, что специалисты уже начали земляные работы.

«Там будут подсыпать песок и щебень, проведут все необходимые мероприятия для того, чтобы положить асфальт и удобно передвигаться по улице. Работы проведут поэтапно: если мы будем делать левую сторону, то по правой можно будет проехать в обе стороны», — пояснил Алексей Воднев.

Он также добавил, что полностью перекрывать дороги не планируют.

Отметим, что работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Дубны Максима Тихомирова. В 2025 году также отремонтируют тротуары и обустроят «народные тропы».