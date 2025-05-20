Капремонт донного водовыпуска плотины на реке Нара проверили в Серпухове

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил, как проходит капитальный ремонт донного водовыпуска плотины на реке Нара. Сейчас там монтируют затворы и подъемные механизмы к ним.

Также устанавливают ограждения на мосту ледозащиты для обеспечения безопасности. После этого подрядчик выполнит работы по благоустройству территории вблизи сооружения.

Отметим, что плотину в Серпухове построили почти сотню лет назад. Она помогает избежать затопления прилегающих территорий, позволяет поддерживать и регулировать уровень воды в реке.

«Плотина — одна из центральных туристических достопримечательностей Принарского парка. Подход к ней должен быть удобным, безопасным и комфортным», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.