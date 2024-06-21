Капремонт домов в Мытищах проконтролируют вместе с инициативными жителями

Администрация Мытищ еженедельно контролирует ход работ по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов при активном участии жителей. Недавно специальная комиссия провела проверку хода работ в доме № 5 на 2-й Пролетарской улице.

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Александр Хаюров отметил, что в данный момент проводятся работы по ремонту фасада здания и газопровода. Он добавил, что общее удовлетворение выполнением работ высоко оценивают как подрядчик, так и жители дома.

В рамках проекта провели обновление входных групп, цоколей, оконных блоков в общественных помещениях и балконов. Работы завершат к середине августа.

Также в завершающую стадию вошел ремонт во 2-м подъезде дома № 9 на улице Мира. Работы проводят в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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